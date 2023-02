Allerta meteo rossa in Sicilia Giovedì 9 Febbraio: scuole chiuse in molti comuni [ELENCO]

La risalita dal Nord-Africa di un intenso vortice ciclonico alimenterà condizioni di forte maltempo sulle estreme regioni meridionali della nostra penisola nella giornata di domani, provocando piogge abbondanti e forti venti su Sicilia e Calabria.

L’area più colpita, in base alle previsioni, sarà quella della Sicilia ionica: precipitazioni persistenti anche a carattere di nubifragio potranno interessare le province di Catania, Siracusa e Messina dove per l’intera giornata di Giovedì 9 sarà in vigore l’allerta rossa, sia per rischio idrico che per rischio idrogeologico.

Per la Sicilia centrale prevista invece un’allerta di livello arancione e per l’area occidentale un’allerta gialla.

Consulta l’allerta meteo della Protezione Civile

Stante le avverse condizioni meteo previste e in particolare l’allerta rossa sulla Sicilia orientale, si prevede la chiusura di gran parte delle scuole nelle province interessate.

Ecco l’elenco (in aggiornamento) dei comuni dove le scuole resteranno chiuse: