Allerta meteo: scuole chiuse a Reggio Calabria (e in altri comuni della regione)

Scuole chiuse anche a Reggio Calabria nella giornata di domani, Giovedì 9 Febbraio, in seguito all’allerta meteo arancione emanata dalla Protezione Civile per l’area meridionale della Calabria.

L’allerta sarà in vigore dalla mezzanotte di oggi fino alla stessa ora di domani su Reggio Calabria e su tutto il territorio della città metropolitana.

Consulta l’allerta meteo della Protezione Civile

Scuole chiuse anche in diversi comuni della provincia di Reggio Calabria e in alcune altre località. Ecco l’elenco (in aggiornamento):