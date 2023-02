Dopo il gran freddo ci sarà un SENSIBILE cambiamento!

Freddo, nevicate e piogge ci faranno compagnia ancora per 24-48 ore, dopodiché l’inverno potrebbe prendersi nuovamente una pausa. Volendo essere più precisi non ci sarà alcuna pausa per le regioni del nord e dell’alto Tirreno, visto che su questi settori l’inverno è già in pausa da diverse settimane considerando la prolungata persistenza dell’anticiclone. Il cambiamento riguarderà principalmente il lato adriatico e il sud, dove il freddo intenso ha portato fenomeni come neve, anche a bassissima quota e, nelle prossime ore, piogge di forte entità.

Sarà principalmente l’estremo sud a fare i conti col maltempo: Sicilia ionica e Calabria meridionale faranno i conti con forti rovesci e nubifragi legati a una depressione in rapido approfondimento nel canale di Sicilia. Questo ciclone porterà sostenuti venti orientali che impatteranno sui versanti ionici causando piogge persistenti a carattere di nubifragio. Gli accumuli più importanti, fino a venerdì, riguarderanno catanese, siracusano, ragusano, messinese ionico e reggino: non si escludono picchi di 300 mm di pioggia nell’arco di 48 ore.

Tanta sarà la neve che cadrà in montagna sia in Sicilia che in Calabria: sull’Etna, ad esempio, sono previsti oltre due metri di neve fresca, ma i fiocchi potranno spingersi fin sui 700-800 metri di altitudine.



Dopo questo importante peggioramento le condizioni meteo cambieranno bruscamente grazie al repentino rinforzo dell’anticiclone delle Azzorre su tutta Italia. La campana anticiclonica si espanderà con decisione verso est, tanto da spazzar via le fredde correnti continentali e trascinare, sulle nostre teste, aria più stabile e meno fredda.

Ovviamente continuerà a far freddo di notte e all’alba, proprio per effetto dell’anticiclone. Tuttavia di giorno il clima risulterà decisamente più gradevole da nord a sud rispetto agli ultimi giorni vissuti.

Solo ad inizio prossima settimana, ovvero lunedì 13, potremmo osservare qualche rapida pioggia sulle regioni del sud, ma per il resto si prospetta un periodo stabile su tutto lo Stivale e avaro di precipitazioni.