METEO: forte maltempo e anche NEVE giovedì 9 febbraio

L’arrivo di una massa d’aria molto fredda a tutte le quote dai Balcani sta causando un netto peggioramento su diverse località del versante adriatico, dove grazie alle basse temperature può nevicare fin sul livello del mare. Fiocchi di neve sono segnalati, al momento, su Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, anche con qualche centimetro di accumulo. Si tratta di fenomeni sparsi al momento, ma nel corso della notte e la mattina di giovedì le nevicate diverranno più diffuse sulle suddette regioni. Fiocchi di neve sono attesi anche sulla Puglia settentrionale a quote pianeggianti fino alla mattina di giovedì.

Nel frattempo il tempo peggiorerà fortemente su tutto l’estremo sud per la formazione di un ciclone nel canale di Sicilia, il quale sarà alimentato proprio dal nucleo freddo discusso poc’anzi, che in questi minuti sta attraversando il mar Adriatico. Questo nucleo freddo si getterà nel Tirreno e verrà letteralmente risucchiato dalla depressione presente sul Canale, andando ad approfondire ulteriormente.



Ecco che questa depressione assumerà connotati decisamente pesanti per Sicilia e Calabria: domani, giovedì 9 febbraio, ci aspettiamo piogge diffuse localmente a carattere di nubifragio su catanese, siracusano, messinese ionico, reggino. Nella sola giornata di domani potrebbero precipitare oltre 150 mm di pioggia nelle suddette province, specie a ridosso dei monti dove i venti di levante andranno ad impattare coi loro grandi carichi di umidità. Ricordiamo l’allerta diffusa, consultabile in questo articolo.

La neve sarà molto abbondante oltre i 700-800 metri di quota. Eloquenti le precipitazioni previste nella sola giornata di giovedì: