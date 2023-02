Meteo oggi: instabilità in aumento al Centro-Sud, forte maltempo verso Sicilia e Calabria

La giornata odierna sarà caratterizzata da un nuovo peggioramento meteo per la formazione di un vortice ciclonico a ridosso del Sud Italia che apporterà maltempo soprattutto sulle estreme regioni meridionali. Vediamo nel dettaglio cosa ci attende:

Al Nord tempo stabile per l’intero periodo con cieli che si presenteranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi.

Al Centro condizioni di instabilità sulle regioni adriatiche, dall’Abruzzo alla bassa Romagna, con precipitazioni deboli o al più moderate, a carattere nevoso fino in pianura e a tratti anche lungo le coste. Qualche fenomeno anche sulla Sardegna orientale. Più asciutto, anche con ampi spazi di sole, su Toscana, Umbria, Lazio.

Al Sud avremo gli effetti dell’avvicinamento di un ciclone dal Nord-Africa che darà luogo a piogge e temporali soprattutto fra il pomeriggio e la sera su Sicilia e Calabria. Possibili nubifragi sulle aree ioniche, fra ragusano, siracusano e catanese, specie dalla tarda serata e in nottata. Nevicate abbondanti sull’Etna.

Instabilità sparsa anche su Basilicata, Puglia (specie Gargano e Salento) e Molise, con piogge in pianura e nevicate a quote collinari, in genere dai 300-400 metri in su. Più asciutto invece sulla Campania, con cieli inizialmente soleggiati poi tendenti a divenire nuvolosi.

Ventilazione ancora proveniente dai quadranti orientali con rinforzi previsti sul basso Tirreno e sulla Sicilia orientale.