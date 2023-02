Devastante incendio ad Arbizzano, nel veronese: fiamme distruggono salumificio Coati

Un incendio di grosse dimensioni è divampato nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 16, ad Arbizzano, in provincia di Verona. Il rogo è scoppiato all’interno dello stabilimento del Salumificio Coati, situato in via Leonardo Da Vinci.

Sul posto si sono diretti subito i vigili del fuoco: alle 16 risultavano esserci 5 mezzi sul luogo dell’incendio, con i pompieri che hanno dato immediatamente il via alle operazioni, ancora in corso.

La polizia locale di Verona e quella di Negrar (vicino all’impianto) invitano ad evitare di transitare dalla zona, mentre via Valpolicella è stata chiusa al traffico, oltre alla stessa via Leonardo Da Vinci. I lavoratori sono usciti dallo stabile, mentre le fiamme divampano nell’edificio. Una persona è stata portata in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento dal personale del 118, presente con ambulanza ed automedica: il ferito si sarebbe lanciato da una finestra per sfuggire al rogo.