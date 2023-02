FREDDO e MALTEMPO ancora presenti in Italia, il meteo per venerdì 10 febbraio

Il freddo intenso sembra non voler mollare la presa ma dovremo ricrederci con l’arrivo del week-end, quando l’anticiclone comincerà nuovamente ad espandersi verso l’Italia e a garantire un repentino miglioramento per tutti ed anche un lento aumento delle temperature. Ma per quanto riguarda venerdì il meteo non sarà ancora così clemente.

Domani il flusso freddo sarà ancora piuttosto evidente su tutta Italia ed anche il maltempo all’estremo sud: su Sicilia e Calabria è presente un ciclone (ve ne abbiamo parlato qui) che sta causando piogge intense, nevicate abbondanti in montagna e mareggiate impetuose sulle coste. Questo ciclone è alimentato proprio dall’aria fredda che continua ad affluire dai Balcani. Tutto il maltempo si placherà definitivamente a partire da sabato come anticipato poc’anzi.



Quindi che meteo sarà nella giornata di venerdì 10 febbraio? Come già potete capire dal video qui sopra, si prospetta una giornata stabile su tutto il nord e il centro Italia, con cieli ampiamente sereni o poco nuvolosi. Man mano che ci spostiamo verso sud le nubi aumenteranno, così come le piogge su Sicilia e Calabria meridionale. Rischio di nubifragi ancora presente su catanese, siracusano, ragusano. Mareggiate impetuose con mare forza 8-9 sui tratti ionici. Migliorerà gradualmente da venerdì sera.

Insomma si prospetta un venerdì con condizioni meteo instabili all’estremo sud e generalmente freddo su tutta Italia.