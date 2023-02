Maltempo: grosso albero crolla su auto a Palermo

L’ondata di maltempo che si sta abbattendo sulla Sicilia non ha risparmiato il palermitano, dove soprattutto nella notte abbiamo avuto forti raffiche di vento prossime ai 90-100 km/h.

Un grosso albero, proprio a causa del vento, è crollato a terra e ha danneggiato diverse automobili parcheggiate. Per fortuna non si sono registrate vittime. L’incidente si è verificato in viale Piemonte a Palermo, all’angolo via delle Magnolie, nei pressi del cinema Tiffany. Parliamo quindi di un’area nevralgica della cittĂ , e non a caso questa mattina il traffico è letteralmente impazzito in zona. A lanciare l’allarme due automobilisti colpiti dal crollo dell’albero che sono usciti illesi dalla vettura.