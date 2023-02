Meteo, CICLONE pesantissimo all’estremo sud, piogge eccezionali! Quanto durerà?

Situazione critica all’estremo sud per via del forte ciclone situato sul canale di Sicilia ormai da oltre 36 ore. Il ciclone è alimentato dalle fredde correnti nord-orientali e nel frattempo sta addirittura provando a compiere una transizione “tropicale” riuscendo ad inglobare, nell’occhio del ciclone, aria più calda alle medio-alte quote. Si tratta della “warm seclusion”, ovvero un tentativo di passaggio a “ciclone simil-tropicale” che a quanto pare non dovrebbe compiersi del tutto.

Ciò non toglie che il ciclone si sta rivelando davvero critico per la Sicilia! Come si evince dalla mappa degli accumuli totali dall’inizio del peggioramento spiccano punte di 400-500 mm di pioggia tra catanese, siracusano e ragusano. Si tratta della pioggia che dovrebbe cadere in almeno 7-8 mesi, caduta interamente in poco meno di due giorni!

Il maltempo sta continuando ad interessare la Sicilia meridionale, ma fortunatamente l’anticiclone sta rapidamente conquistando terreno verso est ed entro domani riuscirà a spazzar via la perturbazione. Una pausa dalle precipitazioni è esattamente ciò che ci vuole dopo gli ingenti danni causati dalla pioggia e dalle mareggiate impetuose.

Sabato e domenica saranno due giornate stabili, mentre lunedì mattina altre piogge potrebbero raggiungere la Sicilia a causa di una veloce perturbazione proveniente dai Balcani. Nulla di eccezionale, solo qualche pioggia sparsa, prima di un periodo nettamente più stabile, soleggiato e gradevole.