METEO, domani cambiamento in vista dopo il ciclone!

Meteo – Il pesante ciclone che sta colpendo l’estremo sud ha le ore contate! L’anticiclone delle Azzorre sta velocemente recuperando terreno da est e già in queste ore sta inglobando tutto il centro e il nord Italia. Entro domani ingloberà anche le regioni del sud e spazzerà via sia il ciclone sia le correnti fredde che da quasi una settimana stanno interessando l’Italia.

Insomma, domani 11 febbraio 2023 il tempo è destinato a migliorare su tutto il sud, anche su Sicilia e Calabria duramente colpite dalle piogge nelle ultime ore. Qualche nube residua non mancherà, ma i fenomeni si dilegueranno molto velocemente. Sul resto d’Italia molto poco da segnalare, se non il Sole e qualche velatura. Maggiori dettagli nel video:

L’anticiclone ci farà compagnia per parecchi giorni, eccezion fatta per una velocissima perturbazione balcanica sulle regioni del sud tra domenica sera e lunedì mattina. Solo qualche piovasco velocissimo su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, senza conseguenze. Dopo questa parentesi innocua, l’alta pressione sarà protagonista almeno fino al 15 febbraio su tutto lo Stivale. In questo contesto le temperature saliranno ovunque, da nord a sud, fino a raggiungere i 15-16°C nei valori massimi.