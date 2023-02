Previsioni meteo: l’anticiclone sta per tornare su tutta l’Italia, freddo e maltempo in ritirata

Previsioni meteo prossimi giorni – Dopo una fase di spiccato maltempo e temperature rigide sull’Italia, l’alta pressione sta per tornare alla conquista del Mediterraneo centrale e nei prossimi giorni ripristinerà condizioni di stabilità atmosferica. Le temperature, grazie alla ritirata delle correnti di origine artica e all’afflusso di aria più temperata dall’Atlantico, tenderanno ad aumentare di qualche grado, riportandosi anche sopra la media del periodo.

Un robusto campo anticiclonico, già nel week-end, andrà a collocarsi – come vediamo dalla mappa – sull’Europa centro-occidentale, estendendosi anche al Centro-Nord Italia con geopotenziali elevati. Residue correnti settentrionali lambiranno invece il Sud Italia, portando qualche fenomeno soprattutto nella giornata di Sabato e venti di maestrale ancora piuttosto freddi. Al Centro-Nord il tempo sarà invece stabile e il sole dominerà quasi incontrastato, favorendo un incremento delle temperature, fino a 12-14 gradi nei valori massimi (localmente anche qualcosa in più).

A inizio settimana l’alta pressione sposterà i suoi massimi proprio sul Nord Italia, estendendosi maggiormente verso est e interessando con maggior convinzione anche il nostro Sud Italia. Di conseguenza – nel periodo 13-15 Febbraio – avremo la persistenza di tempo stabile e in prevalenza soleggiato (ma con nebbie in Pianura Padana) con temperature in lieve aumento al Centro-Sud e valori massimi fino a 14-16 gradi.

