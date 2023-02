Meteo San Valentino, una giornata stupenda ma con qualche incertezza!

Si avvicina San Valentino, il giorno degli innamorati, e tanti vorrebbero assicurarsi di una giornata stabile e priva di maltempo. Ebbene sarà proprio così per quasi tutta la penisola grazie all’avvento dell’anticiclone delle Azzorre che ci farà compagnia fino al termine della settimana.

Si prospetta un San Valentino stabile su tutta Italia, coi cieli sereni da nord a sud eccezion fatta per qualche nube bassa in arrivo sul basso Tirreno, specie su messinese, reggino tirrenico e vibonese. Inoltre segnaliamo la possibilità di raffiche moderate di maestrale sul basso Adriatico, specie sulla Puglia per buona parte della giornata. Nel video maggiori informazioni:

Dal punto di vista termico sarà una giornata gradevole soprattutto in pianura Padana e sulle regioni tirreniche. Ci aspettiamo picchi fino a 15-17°C, segno dell’invadenza di aria più mite oceanica. Anche in collina e in montagna sarà una bella giornata, pertanto ci saranno condizioni ottime per trascorrere una giornata fuori casa.