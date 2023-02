Meteo, temperature FUORI STAGIONE in settimana su tutta Italia

L’anticiclone delle Azzorre sta invadendo tutta l’Europa centro-occidentale, dove si radicherà con fermezza per tutta la settimana scombussolando letteralmente, dal punto di vista meteo, questa seconda decade di febbraio. Per tutta la settimana, infatti, l’inverno resterà ben lontano non solo dall’Italia ma da tutta l’Europa centro-meridionale.

L’anticiclone traghetterà aria molto più mite da ovest che farà salire le temperature su tutta Italia. L’apice della mitezza è prevista sabato 18 febbraio, quando sfioreremo temperature di 20°C su tante località da nord a sud. In particolare su Piemonte, Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria ionica, Molise, Abruzzo, Marche, Liguria sarà molto facile imbattersi dei 20°C tipici della primavera. Il tutto sarà accompagnato, ovviamente, da cieli sereni.

Le temperature saliranno anche in montagna dove si prospettano valori di circa 8-10°C a circa 1500 metri di altitudine. La situazione più anomala sarà sull’arco alpino, dove pioggia e neve continueranno a latitare.

Ma quanto durerà questa anomalia all’interno del Mediterraneo? L’anticiclone persisterà, con molta probabilità, fino al termine della settimana dopodiché aumentano le possibilità di un graduale cedimento della cupola anticiclonica. Questa, infatti, tenderà gradualmente a indietreggiare verso ovest lasciando il fianco scoperto sul Mediterraneo centrale. Ecco che le correnti fredde dal nord-est Europa potranno approfittarne e sfiorare l’Italia riuscendo a portare quantomeno un calo delle temperature. Difficile, ad ora, parlare di perturbazioni degne di nota. Ulteriori aggiornamenti meteo nelle prossime ore!