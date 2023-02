Terremoto Turchia-Siria: raggiunto lo spaventoso bilancio di oltre 40 mila morti

Continua a crescere senza sosta il bilancio del drammatico terremoto che ha colpito il 6 febbraio il territorio turco-siriano. È salito a oltre 40 mila il numero delle vittime del sisma. Secondo l’ultimo bilancio reso noto dall’autorità per la protezione civile turca i morti sono almeno 31.643, a cui vanno aggiunte le 8.500 vittime registrate in Siria stando ai dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Un bilancio purtroppo in continua evoluzione perché si continua a scavare fra le macerie in molte zone. Enorme anche il numero di sfollati, stimato oltre i 300 mila.

Terribile anche la stima dei danni economici, che naturalmente si ripercuotono sulle condizioni sociali della popolazione. Un rapporto della Turkish Enterpriseand Business Confederation, (Turkonfed) stima che il terremoto avrà un impatto di quasi 84 miliardi di dollari sull’economia del Paese. Lo riportano alcuni media internazionali. Secondo Turkonfed l’impatto del devastante sisma sull’economia sarà pari al 10% del Pil: “70,75 miliardi di dollari legato ai danni alle abitazioni, 10,4 miliardi di dollari di perdita del reddito nazionale e 2,91 miliardi di dollari di perdita di giornate lavorative”, ha stimato la confindustria turca che rappresenta più di 55.000 imprese.