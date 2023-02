VIDEO: meteorite illumina i cieli nella notte fra Francia e Inghilterra

Uno spettacolare meteorite è stato avvistato questa notte fra la Francia e l’Inghilterra, intorno alle 4. Il bolide ha solcato i cieli per qualche secondo producendo prima una vistosa scia luminosa e alla fine un forte “lampo” nel momento in cui il corpo roccioso è stato eroso dall’atmosfera terrestre.

Numerose le segnalazioni e le testimonianze sui vari social network dalla Francia settentrionale e il sud dell’Inghilterra. L’avvistamento è avvenuto anche da Parigi, come dimostrano alcuni filmati amatoriali.

Questo è un video che racchiude diverse riprese della caduta del meteorite:

Here are four different views of asteroid #SAR2667 as it enters the atmosphere over Western Europe. #Meteor #France #UK pic.twitter.com/TwGmOrEw2r

Il meteorite era stato scoperto qualche ora prima del suo impatto con l’atmosfera terrestre ed è stato nominato 2023 CX1 (o provvisoriamente Sar2667). Gli esperti avevano individuato la traiettoria indicando che sarebbe precipitato nei pressi del Canale della Manica, a pochi chilometri dalla costa della Normandia. Viste le dimensioni relativamente piccole – circa 1 metro – era previsto che il meteorite si sarebbe disintegrato prima di poter raggiungere la superficie terrestre, e così è stato.

A 1-meter meteoroid (small #asteroid) has been detected and is expected to *safely* strike Earth’s atmosphere over northern France between 3:50-4:03 CET.

In the area? Look out for a #ShootingStar!☄️#Fireball#Sar2667 https://t.co/ul0tAMmXBK

— ESA Operations (@esaoperations) February 12, 2023