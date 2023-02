Fra poco spettacolare passaggio in cielo dei satelliti Starlink, info e orario

Nel tardo pomeriggio di oggi 14 Febbraio, potremo assistere a un nuovo affascinante passaggio in cielo dei satelliti Starlink. Il transito è previsto a partire dalle 18:27 circa e sarà visibile dall’intero territorio italiano, come possiamo vedere nell’immagine che segue.

Il “treno di satelliti”, che appare come una serie di puntini luminosi in fila, avrà una traiettoria ovest-est e solcherà i cieli sopra l’orizzonte per alcuni minuti. Complici le condizioni meteo, con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi in queste ore sulla penisola, sarà piuttosto semplice individuarli.

A questo link potrete consultare gli orari e tutte le informazioni dettagliate sul passaggio dei satelliti città per città.

Ma di cosa si tratta?

Starlink è la costellazione di satelliti per la comunicazione Internet del produttore privato aerospaziale americano SpaceX. La costellazione dell’orbita terrestre bassa offre un servizio Internet veloce e a bassa latenza in luoghi in cui Internet a terra è inaffidabile, non disponibile o costoso. SpaceX è intenzionata, inoltre, alla commercializzazione di alcuni dei suoi satelliti per scopi militari, scientifici ed esplorativi.

L’ultimo lancio ha portato il numero totale di satelliti Starlink a 3.930, di cui circa 3.638 sono ancora in orbita attorno alla Terra.