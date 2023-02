Il meteo di oggi: tempo stabile su tutta la penisola con cieli soleggiati quasi ovunque

Un promontorio di alta pressione, con forte matrice sub-tropicale, domina sul bacino centrale del Mediterraneo e nei prossimi giorni stazionerà sulla nostra penisola portando condizioni di stabilità e temperature generalmente al di sopra della norma.

Poco da dire quindi per la giornata odierna, che trascorrerà all’insegna del bel tempo con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Qualche nube in più è attesa al Sud Italia, fra Puglia, Calabria, Sicilia, ma senza alcun fenomeno associato.

Ventilazione che sarà debole al Centro-Nord, moderata al Sud con rinforzi su basso Adriatico e settori ionici. Temperature stazionarie o in lieve aumento, in particolare sulle regioni meridionali.

