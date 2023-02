Meteo, anticiclone anomalo e pressante per tutta la settimana, temperature da primavera!

Sarà una settimana pienamente anticiclonica non solo per l’Italia ma per tutta l’Europa centro-meridionale. Il merito va senza dubbio ad un vasto anticiclone euro-atlantico che si sta rapidamente consolidando sul Vecchio Continente, ormai abituato a questo genere di anticicloni vastissimi e persistenti che determinano forti aumenti di temperatura e assenza di precipitazioni.

Insomma l’ondata di freddo della scorsa settimana è stata totalmente spazzata via non solo dal Mediterraneo ma da gran parte dell’Europa. Ora saranno le temperature simil-primaverili a regnare tra Italia, Austria, Svizzera, Germania, Francia, Spagna ed anche Gran Bretagna. Pensate che sull’Europa centrale si prospettano anomalie fino a 12-13°C sopra le medie del periodo, valori totalmente fuori scala!

E in Italia? Le temperature più alte arriveranno tra venerdì e sabato quando masse d’aria miti oceaniche raggiungeranno l’arco alpino e successivamente il resto dello Stivale causando un sensibile aumento termico. Ci aspettiamo picchi di 18-20°C sulla Val Padana, sulle isole maggiori e lungo le regioni adriatiche. Parliamo, insomma, di temperature tipiche del mese di aprile proprio nel pieno di febbraio.



Ma quanto durerà questa ondata di mitezza e di stabilità? Almeno fino a domenica 19 febbraio non ci saranno cambiamenti significativi sullo scacchiere barico europeo. Discorso diverso per la prossima settimana che potrebbe lasciar presagire un deciso cambio di circolazione tra Atlantico ed Europa. Già ad inizio prossima settimana si intravedono possibilità di maltempo per centro e sud Italia, a causa di refoli freddi dai Balcani che farebbero scendere ovunque le temperature. Su quest’ultimo punto, però, ci torneremo in altri aggiornamenti meteo.