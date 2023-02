Meteo, freddo e maltempo ad inizio prossima settimana più probabili su alcune regioni!

L’anticiclone sta invadendo tutta Italia e porterà temperature via via sempre più alte soprattutto tra venerdì e sabato. Come già visto qui, le temperature rischiano di salire sin verso i 19-20°C su diverse località da nord a sud soprattutto nei settori sottovento, dove l’aria tenderà a comprimersi, a seccarsi e a riscaldarsi con più facilità: ci riferiamo alla Val Padana, alle isole maggiori e al lato adriatico.

Insomma vivremo un assaggio primaverile senza se e senza ma fino al termine della settimana! Ma quanto durerà effettivamente questa anomala mitezza sullo Stivale? Fortunatamente non a lungo! Diventa sempre più probabile da inizio prossima settimana un rientro verso la normalità quantomeno sotto il profilo termico. Ricordiamo, infatti, che temperature così alte nel pieno di febbraio possono rappresentare un serio pericolo per la vegetazione e l’agricoltura, soprattutto se successivamente dovessero realizzarsi forti ondate di freddo tardivo.

Tra lunedì 20 e martedì 21 l’anticiclone inizierà rapidamente ad indietreggiare verso l’Atlantico, lasciando il fianco scoperto quantomeno sui settori orientali dello Stivale. Dunque refoli freddi potrebbero superare i Balcani per poi portarsi sul medio-basso Adriatico e il sud, dove darebbero luogo a piovaschi, acquazzoni e qualche fiocco di neve fino in alta collina. Nulla di eccezionale ovviamente, ma quantomeno una parvenza invernale dopo l’anomala mitezza.

Tutto sarebbe piuttosto fugace e relegato principalmente su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Altrove tempo più secco e ancora siccitoso. Tuttavia potrebbe trattarsi solo di un anticipo per un finale di febbraio pienamente invernale e quindi caratterizzato da altre possibili irruzioni fredde. Ne riparleremo con più dettagli nei prossimi giorni!