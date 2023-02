Meteo, eccezionali basse maree su tutta Italia, vediamo perchè!

Nelle ultime ore stanno spopolando sul web foto e video che mostrano il bassissimo livello del mare raggiunto su quasi tutte le coste italiane. Il fenomeno ha destato molto scalpore tanto che in molti hanno pensato a cause “mistiche” o le solite teorie del complotto, ma ovviamente non è nulla di tutto questo.

Dietro queste eccezionali basse maree, che stanno causando non pochi disagi alle imbarcazioni nei porti ed anche a Venezia, ci sono due ben definite cause scientifiche.

La Luna, che rappresenta uno dei principali motori delle maree, è piuttosto bassa sull’orizzonte in questi giorni e pertanto non imprime grande attrazione sul Mediterraneo.

In secondo luogo troviamo il vasto campo di alta pressione presente sul Mediterraneo, il quale favorisce un ulteriore abbassamento (schiacciamento) del livello del mare. La mancanza di vento, inoltre, impedisce lo spostamento di masse d’acqua superficiali verso le coste, ed ecco che la frittata è fatta: il livello del mare su tutte le coste italiane è più basso del solito, in alcuni casi anche di qualche metro!

Nulla di preoccupante: non appena la pressione comincerà a calare e la Luna inizierà a levarsi (entro la prossima settimana) la marea tornerà ai suoi livelli standard.