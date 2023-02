Stasera nuovo passaggio dei satelliti Starlink nei nostri cieli, visibili ad occhio nudo

Anche oggi, 15 Febbraio, nel corso della prima serata, potremo assistere allo spettacolare passaggio dei satelliti Starlink. Il transito è previsto a partire dalle 18:40 circa e sarà visibile da tutta l’Italia. I cieli quasi ovunque sereni o poco nuvolosi favoriranno una facile osservazione.

Il “treno di satelliti”, che appare come una serie di puntini luminosi in fila, avrà una traiettoria ovest-est e solcherà i cieli sopra l’orizzonte per alcuni minuti.

Sapere esattamente a che ora e dove transiteranno i satelliti Starlink è semplice. Basta collegarsi al sito Heavens-Above e in particolare alla pagina “Passaggi Starlink per tutti gli oggetti di un lancio”, dove è possibile leggere tutti i dettagli (satellite, magnitudine, altezza etc.) per ogni zona geografica/città che possiamo andare a selezione dal menù in alto a destra (sul link allegato è impostata la città di Roma).

Questi sito vi consentirà di scoprire anche i passaggi degli altri satelliti e tutti i passaggi della Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

Ma di cosa si tratta?

Starlink è la costellazione di satelliti per la comunicazione Internet del produttore privato aerospaziale americano SpaceX. La costellazione dell’orbita terrestre bassa offre un servizio Internet veloce e a bassa latenza in luoghi in cui Internet a terra è inaffidabile, non disponibile o costoso. SpaceX è intenzionata, inoltre, alla commercializzazione di alcuni dei suoi satelliti per scopi militari, scientifici ed esplorativi.

L’ultimo lancio ha portato il numero totale di satelliti Starlink a 3.930, di cui circa 3.638 sono ancora in orbita attorno alla Terra.