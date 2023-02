Terremoto Turchia-Siria: incredibile salvataggio di due donne a 8 giorni dal sisma

Continua a crescere il bilancio del devastante doppio terremoto in Turchia e Siria. Secondo gli ultimi aggiornamenti il numero delle vittime è salito ad oltre 41 mila, ma nell’immane tragedia continuano ad arrivare notizie di miracolosi salvataggi fra le macerie.

Nelle ultime ore infatti sono state tratte in salvo due persone a distanza di 8 giorni dai crolli provocati dal sisma: in particolare una donna di 77 anni è stata estratta viva dopo 212 ore. La donna, che si chiama Fatma Güngör, è stata trasportata in ambulanza e trasferita in ospedale. Dopo il salvataggio, i parenti della 77enne hanno abbracciato le squadre di ricerca e soccorso.

Un’altra donna di 45 anni, Melike Imamoglu, è stata invece estratta viva dopo 222 ore dalle macerie di un palazzo crollato a causa del terremoto a Kahramanmaras, una delle città più colpite dal sisma. Lo rende noto l’agenzia di stampa statale turca Anadolu.

Soccorritori e volontari continuano a scavare senza sosta alla ricerca dei dispersi sperando di trovare ancora altre persone vive.