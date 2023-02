Intenso terremoto in Croazia scuote anche il Nord-Est: aggiornamenti LIVE

Una intensa scossa di terremoto è avvenuta alle 10:47 in Croazia. In base alle prime stime dei sismografi, il terremoto ha avuto una magnitudo importante, intorno a 5.2/5.3.

L’epicentro è stato localizzato sull’isola di Krk (Veglia), a 37 km di distanza dalla città di Rijeka. Profondità stimata attorno ai 10 km.

La scossa è stata avvertita nettamente non solo in Croazia ma anche in Italia, nel Nord-Est. Segnalazioni numerose soprattutto dal Friuli Venezia Giulia e in particolare dall’area di Trieste. Tremori percepiti anche in Veneto, Emilia Romagna, Marche settentrionali. Il terremoto è stato avvertito anche in Slovenia e Bosnia ed Erzegovina.

Non sono esclusi danni nell’area epicentrale, in territorio croato. Improbabile ci siano conseguenze invece nel territorio italiano.

