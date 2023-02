Meteo oggi 16 Febbraio: alta pressione con tante nebbie al Nord e Tirreno

L’Italia continua ad essere interessata da un forte campo di alta pressione di matrice sub-tropicale, che garantisce condizioni di generale stabilità e tiene lontane le perturbazioni. Ma al contempo, proprio a causa dell’anticiclone, assistiamo alla formazione di nebbie diffuse e nubi basse soprattutto sulle aree del Nord e quelle tirreniche.

Oggi, Giovedì 16 Febbraio, avremo tempo stabile ovunque con assenza di precipitazioni. Nebbie e nubi basse in Pianura Padana e sulla Toscana, a tratti persistenti durante il giorno, specie su Veneto, Emilia, Toscana. Cielo spesso nuvolosi o coperti anche su Sardegna, Lazio, Campania, nubi in arrivo nel corso della seconda parte di giornata anche su Sicilia e Calabria. Sulle restanti regioni, quindi su tutte quelle adriatiche, avremo condizioni di bel tempo con ampi spazi soleggiati.

Le temperature saranno in genere stazionarie, ma in calo dove avremo nebbie e nubi basse persistenti. I valori più alti li raggiungeremo quindi sulle regioni adriatiche e al meridione con punte di 15-16 gradi nelle ore centrali. Ventilazione in prevalenza debole.