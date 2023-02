Terremoto Croazia: smottamenti e frane sulla costa [VIDEO]

Una forte scossa di terremoto, magnitudo 5.3, è avvenuta stamane alle 10:47 in Croazia. Il sisma ha avuto epicentro vicino a Bašćanska Draga, sull’isola di Krk (Veglia): ci troviamo sulla costa settentrionale della Croazia.

Dalle prime informazioni in nostro possesso, la scossa non avrebbe causato danni importanti all’epicentro, ma si registrano comunque piccole crepe in alcuni edifici, caduta di calcinacci e soprattutto oggetti all’interno delle abitazioni. Segnalati inoltre smottamenti e piccole frane. Al momento non risulta alcun ferito.

In questo video diffuso dal sito Novi List, registrato alla baia di Sršćica, sull’isola di Krk, si possono vedere le rocce che cadono in mare durante il terremoto.