Meteo oggi 17 Febbraio: ancora alta pressione, fra nebbie e sole in un contesto mite

L’alta pressione non si schioda dal Mediterraneo centrale e il tempo continua ad essere stabile su tutta la nostra penisola. Tuttavia, anche nella giornata odierna come in quella di ieri, ritroveremo nebbie e nubi diffuse su buona parte del territorio proprio per effetto della persistenza dell’alta pressione che porta a far ristagnare l’aria umida nei bassi strati atmosferici.

Oggi, Venerdì 17 Febbraio, avremo quindi nuvolosità diffusa su Liguria, Toscana, Umbria, settori costieri di Lazio, Campania, Calabria e a tratti anche Sicilia. Nebbie intense in Pianura Padana e sulla Toscana, spesso persistenti anche nelle ore centrali e non solo in quelle notturne e al primo mattino. Ben più soleggiato invece sulle regioni Adriatiche e sulle zone ioniche, con clima che di conseguenza sarà anche più mite. Ampi schiarite anche sulla Sardegna.

Le temperature non si discosteranno troppo dai valori registrati ieri. Valori massimi fino a 14-16 gradi da nord a sud, quindi sempre al di sopra delle medie del periodo. Ventilazione debole di direzione variabile.

