Meteo, belle notizie sul fronte maltempo e la lotta alla siccità!

Il maltempo tornerà ben presto in Italia e lo farà proprio negli ultimi giorni di febbraio e dell’inverno meteorologico. Il tutto proprio dopo un lungo periodo di stabilità e temperature gradevoli che ci stanno facendo un vero un assaggio di primavera su tante regioni da nord a sud. Insomma, l’inverno non è ancora finito!

Dagli ultimi aggiornamenti dei centri di calcolo si evince l’alta probabilità di un’irruzione fredda di origine artica dapprima sull’Europa centrale e a seguire, dal 23 febbraio, anche nel Mediterraneo attraverso la “porta occidentale”, quella del Rodano e del golfo di Leone. L’aria più fredda scivolerebbe dalla Francia nel Mediterraneo centro-occidentale dove darebbe vita a una depressione ricca di maltempo, la quale coinvolgerebbe le regioni del nord e del versante tirrenico.

Una configurazione di questo tipo manca in Italia da molto tempo e premierebbe aree duramente colpite dalla siccità come il Nordovest ed il Tirreno settentrionale. Le piogge più abbondanti sono previste, al momento, su Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, alta Lombardia, Trentino alto Adige, alto Veneto, Toscana, Lazio e Sardegna. Eloquenti le precipitazioni previste fino al termine del mese:

E non è tutto: oltre la pioggia ci sarà anche la neve principalmente in montagna sull’Appennino, occasionalmente a bassa quota al nord. Sarà fondamentale capire con più certezza la traiettoria definitiva dell’ondata di freddo, in quanto sarà determinante per capire dove e a che quota scenderà la neve.