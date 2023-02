Disastrosa ondata di maltempo in Brasile: oltre 35 morti nello stato di San Paolo

Una forte ondata di maltempo caratterizzata da intensi temporali e piogge torrenziali (si parla di 600 millimetri caduti in circa 3 ore) si è abbattuta nelle ultime ore nello stato di San Paolo, nel sud-est del Brasile. Il bilancio è di almeno 36 vittime ma si cercano dei dispersi.

Particolarmente colpita l’area costiera e la località di Sao Sebastiao, situata a circa 200 km da San Paolo, dove si sono abbattute frane e inondazioni.

Diverse aree sono rimaste isolate per i danni che hanno reso molte strade inagibili e ci sono centinaia di persone sfollate. Le condizioni stanno rendendo difficili i soccorsi e gli interventi per rimettere in sesto le strade: c’è un numero imprecisato di persone bloccate in case o altri edifici che i soccorritori non riescono a raggiungere e si ritiene che i morti possano essere di più di quelli finora registrati. Annullati diversi eventi previsti per il carnevale brasiliano.