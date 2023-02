Incidente in Sicilia: camion rimane incastrato sotto a un ponte

Singolare e pericoloso incidente in tarda mattinata in Sicilia. Un camion è andato a sbattere contro un ponte ed è rimasto incredibilmente incastrato, come mostrano le immagini. L’incidente si è verificato lungo la ex strada statale 115 nel territorio di Vittoria, precisamente all’altezza dell’incrocio SP2, in direzione Comiso e Ragusa.

I primi a prestare soccorso sono stati i conducenti dei veicoli in transito in quel tratto, premurandosi delle condizioni del conducente. Quest’ultimo non avrebbe riportato gravi conseguenze.

Il traffico naturalmente ha subito dei forti rallentamenti, del resto la posizione del mezzo era molto pericolosa. Le indagini sono state avviate, occorrerà comprendere la dinamica dell’incidente, se autonomo o se, invece, sono coinvolti altri veicoli.