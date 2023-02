Meteo, le ultime novità sul maltempo del week-end

La previsione meteo della seconda metà della settimana diventa sempre più interessante seppur ancora ricca di incertezze riguardo l’esatta traiettoria che assumerà il flusso freddo artico che andrà ad alimentare le depressioni sul Mediterraneo occidentale.

Certamente l’anticiclone perderà colpi già da metà settimana, quando le primissime deboli piogge potrebbero raggiungere il Nordovest e la Sardegna. Successivamente tra sabato 25 e domenica 26, il maltempo dovrebbe gradualmente intensificarsi su tante nostre regioni, su questo non vi sono dubbi: impossibile però capire quali saranno i settori più coinvolti dal maltempo.

Fino a ieri l’ipotesi più rimarcata dai centri di calcolo mostrava un sensibile peggioramento su tutto il centro e il nord Italia a causa della risalita di una depressione dal Mediterraneo occidentale sin su Corsica e alto Tirreno: questa depressione avrebbe generato precipitazioni abbondanti e diffuse su tutto il centro e il nord, con accumuli abbondanti che avrebbero tamponato parzialmente la grave crisi idrica presente.

Gli ultimi aggiornamenti hanno abbassato leggermente il tiro: la depressione, che sarà alimentata da fredde correnti artico-continentali, potrebbe transitare dal mar Tirreno al medio Adriatico, portando così il grosso del maltempo sulle regioni centrali e meridionali. Con questa soluzione le precipitazioni non interesserebbero il nord, se non in maniera marginale.

La situazione resta molto ingarbugliata per quel che riguarda il tempo del fine settimana, per cui saranno fondamentali gli aggiornamenti delle prossime 48 ore per capire con più affidabilità quale traiettoria assumerà questa insidiosa depressione mediterranea.