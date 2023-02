Torna l’ora legale: le ultime info sulla possibile abolizione

Ci avviciniamo al mese di marzo e quindi al consueto cambio d’orario che vedrà il passaggio dall’ora solare, attualmente in vigore, a quella legale.

Il ritorno dell’orario legale avverrà tra Sabato 24 e Domenica 25 marzo, esattamente le lancette andranno spostate un’ora avanti, dalle 2:00 alle 3.00. Ciò determinerà un tramonto posticipato di un’ora, quindi farà buio nettamente più tardi a partire da Domenica 25.

Niente abolizione

Come ricorderete, negli ultimi anni si è parlato molto di una possibile abolizione del cambio dell’ora, anche in Italia. Diversi anni fa, tra luglio e agosto 2018, è stata avanzata una prima proposta di abolizione, caldeggiata soprattutto dai Paesi nord-europei, capeggiati da Polonia e Finlandia. Nella discussione che è seguita alla Commissione Europea non si è raggiunto però un compromesso che accontentasse tutti i Paesi membri.

L’Italia, con il governo Conte-bis nel novembre del 2019 ha depositato a Bruxelles una richiesta formale per mantenere intatta la situazione attuale. Dato che al documento non sono state apportate modifiche, il cambio di orario due volte all’anno resta invariato. Per il momento dunque tutto rimarrà come adesso e si continuerà anche nei prossimi anni a cambiare orario due volte l’anno, col passaggio da ora ora legale a ora solare e viceversa.