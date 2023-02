Esplosione in una fabbrica in Ohio: pioggia di metallo fuso provoca diversi feriti

Nuovo disastro in Ohio, negli Stati Uniti, non molto lontano da East Palestine, il luogo dove a inizio Febbraio il deragliamento di un treno con prodotti chimici ha provocato una grave nube tossica costringendo l’evacuazione di migliaia di persone in una vasta area.

Questo nuovo incidente ha colpito una fabbrica, al cui interno sono avvenute forti esplosioni. Si tratta di una fonderia situata nei pressi di Cleveland, la Schumann & Co., a Bedford.

Secondo quanto riportano fonti locali, almeno 14 persone sono rimaste ferite, per lo più con ustioni, per una pioggia di metallo dovuta all’incidente. Secondo il capitano dei pompieri di Oakwood, Brian Di Rocco, almeno uno dei feriti sarebbe in condizioni critiche, mentre una persona è stata estratta dalle macerie dopo il crollo della struttura. Secondo testimoni citati da Reuters, le esplosioni sarebbero state almeno due, in rapida successione.