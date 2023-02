Meteo, sarà un week-end di maltempo, irrompe aria FREDDA

Non ci sono più dubbi sul ritorno del maltempo a partire dal week-end, per tante regioni anche di chiaro stampo invernale con nevicate a quote interessanti. Qualche incertezza in più vige, invece, sui macro-settori che saranno maggiormente interessati dal maltempo.

Sul centro Italia c’è ben poco da dire: le piogge torneranno da domenica e la neve conquisterà quote via via sempre più basse fino a portarsi su livelli di bassa collina. Tutto merito di una depressione proveniente dal Mediterraneo occidentale, la quale entro domenica si porterà sul Tirreno centrale e richiamerà aria molto fredda artico-continentale dall’est Europa.

Il sud Italia vedrà un rapido peggioramento tra domenica e lunedì, ma con fenomeni più sparsi e con temperature relativamente alte.

Il grande dubbio riguarda proprio l’interessamento del nord Italia, che è strettamente legato ad una posizione più settentrionale della depressione menzionata nel precedente paragrafo. Questa depressione, qualora dovesse spingersi sin verso la Corsica nel corso di domenica, favorirebbe un deciso peggioramento su tutto il nord, specie sui settori a sud del Po e il Piemonte. Sarebbe un’ondata di maltempo assolutamente necessaria per contrastare l’estrema siccità in atto, ma il suo arrivo non è per nulla certo.

Saranno determinanti gli aggiornamenti meteo delle prossime 24 ore per capire con più affidabilità se anche il nord rientrerà nelle precipitazioni.