Meteo, “rimonta calda” su tante regioni tra venerdì e sabato

Sempre più conferme sul maltempo del fine settimana, pronto ad avvolgere gran parte dello Stivale dopo oltre 10 giorni di stabilità dettata dall’anticiclone. Sarà merito di una depressione proveniente dal Mediterraneo occidentale, la quale richiamerà aria molto fredda artica che scatenerà contrasti non indifferenti (come ben approfondito in questo articolo).

Tuttavia prima del maltempo dovremo fare i conti col “richiamo caldo” della depressione, ovvero un anticiclone mobile meglio noto come “fronte caldo” che causerà un inevitabile aumento delle temperature su più di mezza Italia.

Questa corrente meridionale innescata dalla depressione richiamerà aria molto mite sub-tropicale, direttamente dal nord Africa, la quale investirà tutto il sud e il medio-basso Adriatico. Essa si concretizzerà tra venerdì 24 e sabato 25 e porterà un netto aumento termico.

Si prevedono temperature massime generalmente superiori ai 15-17°C nei settori sopravento come quelli di Lazio, Campania, Calabria tirrenica, Sicilia meridionale, Puglia ionica. Mentre nei settori sottovento, dove il libeccio andrà incontro al fenomeno della “compressione adiabatica” dopo aver superato le montagne: ci riferiamo a Sardegna, Sicilia settentrionale, catanese, Calabria ionica, Basilicata, Puglia adriatica, Molise, Abruzzo. Su questi settori le temperature potrebbero salire fino a 20-22°C, con picchi isolati clamorosi di 24-25°C. Insomma temperature da tarda primavera e del tutto fuori stagione.

Non durerà a lungo e già da domenica le temperature cominceranno a scendere grazie all’ingresso dei venti più freddi della depressione.