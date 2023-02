Meteo, week-end tra aria MITE e forte ondata di freddo con neve a bassa quota!

Sempre più conferme in arrivo dai centri di calcolo sul forte guasto del tempo del fine settimana, come ampiamente annunciato da giorni. Saranno principalmente le regioni del centro e del nord a fare i conti col maltempo, anche con la neve a bassa quota!

Tutto merito di un affondo freddo artico-continentale che nel corso di domenica invaderà l’Europa centrale ed il centro-nord Italia, dove andrà ad alimentare una depressione ricca di maltempo. Questa depressione arrecherà un peggioramento diffuso come non si vedeva da diversi mesi: ci aspettiamo piogge su tutte le regioni centrali, in estensione su gran parte del nord già dalle prime ore di domenica. Nel frattempo si insedierà aria molto fredda nei bassi strati che favorirà un costante calo delle temperature.

Questo calo termico sarà determinante per l’arrivo della neve a quote bassissime o addirittura in pianura al nord Italia, specie nei settori a sud del Po, mentre potrebbe nevicare fino in collina sul centro Italia. Tutto questo tra domenica e lunedì!

Discorso a parte invece per il sud: qui agirà il richiamo molto mite della depressione che porterà le temperature oltre i 20-22°C nel corso di sabato. Al tempo stesso avremo l’arrivo di pulviscolo sahariano che sporcherà dapprima i cieli e a seguire anche i suoli grazie a isolati piovaschi o acquazzoni che tra domenica e lunedì potranno sorvolare il Meridione. Il tutto, però, con temperature relativamente alte rispetto al resto d’Italia.