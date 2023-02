Spettacolare congiunzione fra Giove, Venere e la Luna questa sera: ecco come osservarla

Nella serata di oggi, alzando gli occhi al cielo, potremo osservare una bellissima congiunzione astrale: i protagonisti saranno Venere, Giove e la Luna, che andranno a disporsi uno vicino all’altro regalando uno spettacolo affascinante.

L’evento astronomico sarà visibile dopo il tramonto del sole (17:50 orario di Roma): i tre corpi celesti saranno pressoché allineati in verticale con Giove in alto, la Luna (una piccola falce) e Venere, il più basso (nell’immagine possiamo vedere come saranno posizionati). La loro luminosità sarà naturalmente maggiore appena la luce del sole post-tramonto sarà scemata: il momento ideale sarà quindi verso le 18:20/18:30.

Dove guardare

Il tutto sarà visibile ad occhio nudo, anche se potremo osservare meglio i corpi celesti attraverso un piccolo binocolo. Dove guardare? Bisognerà puntare lo sguardo verso sud ovest/ovest, nei minuti successivi al tramonto del sole, proprio nell’area dove scomparirà la nostra stella. I due pianeti e la luna saranno abbastanza bassi sull’orizzonte (e tenderanno ad abbassarsi sempre di più con il passare dei minuti) quindi sarà importante posizionarsi in un punto di osservazione privo di ostacoli, come palazzi o alberi, che potrebbero ostacolarne la vista.

Condizioni meteo

Le condizioni meteo purtroppo non saranno molto favorevoli in quanto sarà presente una nuvolosità diffusa, in particolar modo al Nord, al Centro e sulle regioni tirreniche; cieli più sgombri da nubi li avremo su Sicilia, Sardegna, Calabria, probabilmente anche zone costiere della Puglia. Vi consigliamo però di non perdere le speranze! Con un pizzico di fortuna e una schiarita, anche temporanea, del cielo, potrete riuscire ad osservare questa bellissima congiunzione.