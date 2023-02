Forte scossa di terremoto in Tagikistan: trema anche la Cina

Una intensa scossa di terremoto, di magnitudo 6.8, è avvenuto intorno alle 5:37 ora locale (1:37 in Italia) in Tagikistan. Il sisma ha avuto epicentro in una zona fortunatamente non densamente popolata; questo potrebbe aver limitato i danni e le conseguenze a persone.

La scossa si è verificata a una profondità di circa 20,5 chilometri ed è stato seguito da una replica di magnitudo 5.0 circa venti minuti più tardi. L’epicentro è stato localizzato esattamente 67 chilometri a ovest di Murghob, il capoluogo di un distretto con una popolazione di poche migliaia di persone nel Gorno-Badakhshan, regione semi-autonoma a est che confina con l’Afghanistan e la Cina, circondata dalle imponenti montagne del Pamir.

Il sisma è stato fortemente avvertito non solo in Tagikistan ma anche oltre il confine in alcune aree della prefettura di Kashgar e della prefettura autonoma kirghisa di Kizilsu nello Xinjiang, in territorio cinese.