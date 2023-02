Meteo, l’inverno torna sulla pista giusta proprio sul finale!

L’inverno è pronto a riappropriarsi dell’Italia e lo farà proprio negli ultimi giorni di febbraio, gli ultimi dell’inverno meteorologico che come da calendario meteo-climatico terminerà il 28 febbraio lasciando spazio alla primavera.

Ma in cosa consisterà questo ritorno all’inverno? Una massa d’aria fredda artico-continentale, proveniente dall’est Europa, si sta pian piano avvicinando all’Europa centrale e al nord Italia, dove giungerà con altissima probabilità tra domenica e lunedì. Questa massa d’aria fredda riuscirà sia a far precipitare le temperature al nord e al centro Italia e sia ad approfondire una depressione sull’alto Tirreno.

Sarà proprio questa depressione la responsabile di un deciso peggioramento su gran parte d’Italia: le precipitazioni avanzeranno già da sabato su Sardegna e gran parte del centro Italia, mentre da domenica le piogge coinvolgeranno quasi tutta l’Italia centro-settentrionale. Inoltre, grazie al forte calo termico che avrà inizio dalla mattina di domenica, la neve conquisterà quote sempre più basse su tante regioni. In particolare al nord ci aspettiamo il ritorno della neve in pianura specie su Emilia, bassa Lombardia, basso Piemonte, Liguria centrale. Neve a quote molto basse sul resto del nord, fino in collina sulle regioni centrali.



Le precipitazioni saranno decisamente abbondanti su regioni a lungo dimenticate dal maltempo come l’alto Tirreno e il nordovest. Sul Piemonte si prevedono, fino al termine di febbraio, accumuli totali superiori ai 100 mm, che in caso di neve corrisponderebbero ad oltre 100 cm di neve (in montagna). Sarebbe sicuramente una boccata d’ossigeno per l’arco alpino dopo tanta siccità e carenza di neve!

Il sud non sarà coinvolto dalle nevicate a bassa quota, bensì solo in montagna a partire da lunedì. Le temperature resteranno attorno alle medie del periodo grazie alla persistenza delle correnti meridionali.