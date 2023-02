Meteo: ondata di freddo da domenica, ecco la NEVE in pianura su alcune regioni

Questa volta ci siamo davvero: il nord Italia e il medio-alto Tirreno torneranno a fare i conti col maltempo dopo una lunga assenza delle piogge, una situazione che ha pesantemente aggravato la siccità presente da mesi. L’arrivo di una bassa pressione dal Mediterraneo occidentale, in concomitanza con un impulso molto freddo proveniente da est, permetterà l’arrivo di piogge e nevicate su vaste aree del centro e del nord.

Come appurato in questo articolo dovremo fare i conti con nevicate copiose su gran parte del Nordovest tra domenica e lunedì, fino a bassissima quota e addirittura in pianura. I fiocchi bianchi potremmo scendere su Torino, Genova, Vercelli, Novara, Biella, Asti, Alessandria, Pavia, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Bologna. Con alta probabilità una spolverata sarà possibile anche su Milano, mentre sulle colline si andrà sul sicuro: ci aspettiamo accumuli nevosi davvero sostanziosi oltre i 400-500 metri del Piemonte e dell’Emilia, mentre in montagna potremmo superare addirittura 1 metro di neve fresca entro martedì.

Nel corso di domenica è probabile una rapida nevicata anche sulla Val Padana orientale tra Friuli, Veneto ed Emilia Romagna, dopodiché prevarrà la pioggia durante lunedì. Cosa che invece non accadrà al Nordovest dove potrebbe nevicare quasi ininterrottamente fino a lunedì pomeriggio.

Piogge e freddo alle basse quote del centro Italia, mentre al sud avremo fenomeni più sparsi e correnti leggermente più tiepide che manterranno le temperature al di sopra delle medie del periodo.

