Meteo oggi: arrivano delle piogge, soprattutto al Centro Italia

Pressione in ulteriore calo nella giornata odierna e condizioni di tempo via via più instabili sulle regioni centro-settentrionali. Persiste il bel tempo invece al Meridione. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per oggi Venerdì 24 Febbraio.

Al Nord: condizioni di tempo incerto con nuvolosità diffusa e compatta che darà luogo a precipitazioni sparse sulle regioni di nord-ovest, in particolare Liguria e (specie nella seconda parte del giorno) Piemonte e Lombardia. In serata qualche pioggia, debole o al più moderata, potrà arrivare anche al Nord-Est, fra Veneto, Friuli e coste romagnole.

Al Centro: tempo inizialmente stabile con alternanza di nubi e schiarite, fronte instabile in transito nel pomeriggio-sera con piogge su Toscana, Umbria e Marche. Fenomeni tendenzialmente più marcati sulla Toscana. Assenza di precipitazioni sulle restanti regioni.

Al Sud: giornata stabile con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, a tratti velati. Aumento della nuvolosità in serata su regioni peninsulari.

Le temperature saranno in aumento al Centro-Sud grazie alle miti correnti meridionali, che porteranno valori massimi fino a 17-19 gradi (localmente anche 20-21 gradi sulle isole Maggiori e la Calabria.