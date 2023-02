Previsioni meteo: piogge e nevicate in Italia, riparte l’inverno

Si prospetta un periodo meteo molto più dinamico e movimentato per l’Italia dopo un mese di febbraio spesso anonimo e dominato dall’anticiclone. Le fredde correnti artico-continentali invaderanno l’Europa centrale e il Mediterraneo settentrionale, mentre le perturbazioni torneranno a scorrere lungo lo Stivale con i loro carichi di pioggia e neve.

Come approfondito in questo articolo saranno principalmente le regioni del nord a fare i conti con le nevicate a bassissima quota o addirittura in pianura, mentre sul resto d’Italia le temperature saranno più alte e di conseguenza la neve scenderà a quote più elevate. Una situazione normalissima considerando che nel momento in cui l’aria fredda aggira le Alpi per penetrare dalla Valle del Rodano si innescano correnti più tiepide sulle regioni meridionali.

Pensate che tra venerdì e sabato raggiungeremo temperature di 23-24°C su diverse località del Meridione, in risposta al richiamo tiepido sub-tropicale innescato dalla depressione che, da domenica, apporterà tanto maltempo lungo lo Stivale!

Il maltempo proseguirà anche negli ultimi giorni di febbraio e nei primi giorni di marzo grazie alla persistenza di queste depressioni all’interno del Mediterraneo. Le temperature, però, tenderanno gradualmente a salire anche al nord dopo la freddissima passata di domenica-lunedì. Ciò significa che la neve tornerà a prediligere le medio-alte quote, mentre in basso prevarranno le piogge.