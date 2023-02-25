Allerta Aeronautica Militare: forte ondata di maltempo fra Domenica e Lunedì con nevicate abbondanti al Centro-Nord

Una importante ondata di maltempo investirà l’Italia fra Domenica e Lunedì. La formazione di un vortice depressionario sul Tirreno richiamerà aria molto fredda da nord-est verso le regioni centro-settentrionali con maltempo e nevicate fino a quote basse, a tratti in pianura. Previsti inoltre venti intensi su diverse regioni.
Vediamo l’avviso emesso dall’Aeronautica Militare:
PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 25/02/23 SI PREVEDONO:
– DALLA SECONDA PARTE DEL MATTINO DI DOMANI, DOMENICA 26 FEBBRAIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE, NEVICATE ABBONDANTI AL DI SOPRA DEI 200 METRI DI QUOTA SU PIEMONTE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL SETTORE MERIDIONALE, EMILIA-ROMAGNA E TOSCANA, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI RISPETTIVI SETTORI APPENNINICI;
– DALLE PRIME ORE DI DOMANI, DOMENICA 26 FEBBRAIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 36 ORE, VENTO FORTE CON RAFFICHE FINO A BURRASCA O BURRASCA FORTE DAI QUADRANTI ORIENTALI SU FRIULI-VENEZIA GIULIA, VENETO E MARCHE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE PER QUESTE TRE REGIONI AL SETTORE COSTIERO, EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E LIGURIA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE DI VENETO, EMILIA-ROMAGNA E MARCHE;
– DAL POMERIGGIO DI DOMANI, DOMENICA 26 FEBBRAIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE, STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SU MARE DI SARDEGNA, IN ESTENSIONE SERALE ANCHE AL MAR LIGURE OCCIDENTALE.
C.N.M.C.A.