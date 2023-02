Numerosi incendi a Palermo e provincia: forti venti di scirocco alimentano le fiamme

Numerosi incendi si stanno verificando in Sicilia e in particolare nella provincia di Palermo nelle ultime ore, alimentati anche dai forti e caldi venti di scirocco che stanno sferzando la zona.

Numerose le squadre dei vigili del fuoco impegnate in diversi punti della provincia. I roghi sono divampati a Trabia, Scillato, Castelbuono e Termini Imerese. Questa mattina uno a Cefalù in contrada Ferla e l’altro ad Altofonte. La notte è stata caratterizzata anche da incendi ai rifiuti. La zona colpita maggiormente quella del quartiere Zen 2 di Palermo. Diversi i roghi appiccati a cassonetti e cumuli di spazzatura abbandonata per strada.

Al momento si tratta comunque di incendi tenuti sotto controllo che non stanno interessando abitazioni o altri edifici e quindi non mettono a rischio l’incolumità di persone.

Immagine in alto di repertorio