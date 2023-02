Incidente in Toscana: Tir precipita da viadotto dell’Autostrada

Un terribile incidente si è verificato stamane in Toscana, in provincia di Firenze. Intorno alle 7 del mattino un mezzo pesante che percorreva l’autostrada A1, è uscito fuori strada ed è precipitato al di sotto di un viadotto, come possiamo vedere dalle immagini. L’incidente è avvenuto al Km 274, nei pressi del Viadotto “Marinella”, nel comune di Calenzano.

I vigili del fuoco, intervenuti con tre squadre e sette automezzi di cui un’autogru, hanno effettuato lo spegnimento del mezzo pesante e del semirimorchio carico di frutta e verdure completamente avvolto dalle fiamme.

L’incidente è stato fatale per il conducente, che è stato trovato dai vigili del fuoco all’interno dell’abitacolo privo di vita. La viabilità sulla SP 107 rimane interdetta alla circolazione nei pressi del Viadotto Marinella.