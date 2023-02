Lunedì ancora perturbato con freddo e neve fino a bassa quota al Centro-Nord

La nuova settimana si apre all’insegna del maltempo per l’insistenza di un vortice depressionario che fa confluire aria fredda di origine artica verso l’Italia centro-settentrionale, dove si avranno nevicate fino a quote molto basse. Vediamo le previsioni dettagliate per Lunedì 27 Febbraio.

Nord – Cieli molto nuvolosi o coperti con precipitazioni attese su Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, a tratti Lombardia, più asciutto al Nord-Est. I fenomeni assumeranno carattere nevoso fino a bassa quota stante il calo delle temperature: possibili fiocchi fino in pianura fra Piemonte, Liguria ed Emilia occidentale, ma con scarsi accumuli. Nevicate più abbondanti invece su aree collinari e alture, in particolare fra basso Piemonte ed entroterra ligure, dove sono attesi anche accumuli fra i 20-40 centimetri sino a fine giornata. Tendenza ad attenuazione del maltempo entro la serata.

Centro – Condizioni di tempo spiccatamente instabile, con piogge e locali temporali a carattere sparso. I fenomeni saranno più insistenti fra Toscana meridionale e Lazio, assumendo a tratti carattere di forte intensità. Fenomeni più deboli/moderati invece sulle zone adriatiche e sulla Sardegna.

Sud – Tempo instabile, specie nella prima parte del giorno. Piogge e rovesci più frequenti su Campania, Molise, Puglia settentrionale. Probabile veloce passaggio instabile al mattino anche su Sicilia e Calabria. Miglioramento fra pomeriggio-sera con ampi schiarite attese su Calabria, Sicilia, Basilicata e Campania.

Temperature come detto in calo, con valori diurni al massimo intorno a 8-10 gradi al Centro-Nord, più alti al Sud con punte sui 12-14 gradi grazie ancora alla presenza di correnti meridionali relativamente miti. Da segnalare venti ancora tesi da est/nord-est in Pianura Padana, fra Liguria e alta Toscana.

Fonte immagine in alto: Lamma Toscana