Naufragio all’alba davanti alla Calabria: bilancio drammatico, oltre 40 morti

Aggiornamento ore 12:30 – Il bilancio si aggrava di ora in ora. Secondo le ultime notizie, sono al momento 45 i corpi recuperati senza vita, ma vi sono decine e decine di dispersi in mare. Si temono oltre 100 morti. Il barcone naufragato trasportava, secondo le testimonianze, 250 persone in arrivo da Iran, Pakistan e Afghanistan. Il mezzo non ha retto al mare molto agitato e si è schiantato contro gli scogli a pochi metri dalla costa di Steccato di Cutro. “Un superstite mi ha riferito di un’esplosione a bordo e di corpi bruciati”, ha raccontato un soccorritore.

Ennesima strage di migranti nei mari del Sud Italia. Un naufragio è avvenuto nelle scorse ore di fronte alle coste calabresi durante un tentativo di sbarco a Cutro, a una ventina di chilometri dalla città di Crotone.