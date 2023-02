Meteo, le piogge non molleranno la presa, ombrelli aperti ad inizio marzo!

Il maltempo è tornato in Italia e nelle scorse ore abbiamo osservato anche importanti nevicate su colline e monti del nordovest, come non si vedevano da parecchie settimane. Tutto merito di una depressione situata nel Tirreno, la quale sembra destinata a circolare nel “mare nostrum” per gran parte della settimana.

Ed effettivamente sarà proprio così: questo vortice di bassa pressione resterà bloccato per giorni e di conseguenza sarà responsabile di una prolungata fase di maltempo su tante località, specie quelle del centro e del sud. Il nord sarà più ai margini del maltempo, essendo molto lontano dal centro di bassa pressione che andrà a posizionarsi sul medio-basso Tirreno.

Nonostante questo un po’ di altra preziosa pioggia bagnerà il nord nel corso di mercoledì 1 marzo grazie alla risalita di un vasto flusso umido dal basso Mediterraneo. Proprio all’esordio del nuovo mese il maltempo sarà protagonista su gran parte della penisola, in quella che potremmo definire una tipica giornata tardo-autunnale che manca effettivamente da molto tempo. La neve si tramuterà in pioggia in montagna, generalmente oltre i 1000 metri sull’Appennino e oltre i 400 metri al nord.

Le piogge poi proseguiranno anche nei prossimi giorni in modo disorganizzato al centro e al sud, almeno fino a sabato 4 marzo. Nel prosieguo probabile un’attenuazione del maltempo ma non duratura!