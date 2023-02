In arrivo il “bacio” fra Giove e Venere: congiunzione strettissima dei due pianeti

Il mese di Marzo si apre con una nuova affascinante congiunzione, che vedrà ancora Venere e Giove (che hanno già regalato spettacolo insieme alla Luna pochi giorni fa). I due pianeti appariranno estremamente vicini in cielo, in particolare Giovedì 2 Marzo, alle ore 04.15 GMT (05.15 in Italia) Venere passerà a 0°32′ sopra Giove. Ma già nella giornata di domani, Mercoledì 1 Marzo, saranno in congiunzione strettissima. Potremmo parlare, ad esser romantici, quasi di un “bacio” fra i due corpi celesti.

Ecco due simulazioni con le posizioni dei due pianeti, nella giornata di Mercoledì e in quella di Giovedì, quando avverrà il cosiddetto “sorpasso”.

La congiunzione tra i due corpi avverrà nella costellazione dei Pesci e la potremo osservare tranquillamente ad occhio nudo, puntando lo sguardo verso ovest, dopo il tramonto del sole. Il “sorpasso” di Venere a Giove avverrà attorno alle 18:30 di Giovedì 2 Marzo.