Meteo: maltempo per giorni, possibili fiocchi di neve in pianura su…

La depressione instauratasi nel Mediterraneo sarà a lungo protagonista soprattutto sulle regioni centrali e meridionali, almeno fino al termine della settimana! Questo vortice sorvolerà principalmente il Tirreno centro-meridionale, pertanto arrecherà le piogge più interessanti su Sardegna, Lazio, bassa Toscana, Campania, Sicilia occidentale, Marche, Abruzzo.

Ma attenzione, è ormai certo l’arrivo di un fronte instabile anche sulle regioni del nord tra mercoledì e le prime ore di giovedì: questo flusso umido, generato proprio dalla depressione tirrenica, riuscirà a farsi strada fin sul nord Italia da mercoledì mattina. Ci aspettiamo piogge diffuse e anche nevicate modeste fino in alta collina.

Non è tutto: i fiocchi di neve potrebbero spingersi fino a quote di pianura sull’Emilia Romagna grazie all’assenza di venti turbolenti e grazie al fenomeno dell’omotermia, ovvero una minima differenza termica tra le alte quote e il suolo. Insomma l’aria fredda presente in alto riuscirà gradualmente a trasferirsi alle basse quote dal parmense al forlivese, proprio grazie all’assenza di vento marittimo che è il principale responsabile dell’aumento delle temperature nei bassi strati.

Questo significa che la neve, mercoledì 1 marzo, potrebbe spingersi fin sulle città di Parma, Modena, Reggio Emilia, Bologna, Forlì, Imola, Cesena. La probabilità di accumulo è bassa al momento sulle principali città, mentre sarà più facile vedere anche diversi centimetri man mano che ci si sposterà in collina.