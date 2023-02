Meteo: Marzo inizia con diffuso MALTEMPO sull’Italia

Una circolazione depressionaria influenzerà nei prossimi giorni la nostra penisola apportando condizioni di diffuso maltempo e un clima piuttosto freddo, soprattutto al centro-nord.

Nella giornata di domani, Mercoledì 1 Marzo, il vortice ora collocato fra Baleari e Sardegna muoverà verso est/nord-est, avvicinandosi di fatto all’Italia e determinando lo sviluppo di un esteso fronte perturbato che coinvolgerà in pieno la penisola.

Piogge e temporali interesseranno dalle prime ore del giorno gran parte del Centro-Sud, risultando localmente a carattere temporalesco. Al Nord inizialmente avremo tempo più asciutto; dal pomeriggio il fronte di precipitazioni risalirà coinvolgendo anche il Settentrione, dove i fenomeni diverranno via via più diffusi e insisteranno fino alla serata. Piogge e rovesci sparsi insisteranno al contempo sulle regioni centro-meridionali adriatiche, sulla Calabria e sulla Sardegna, mentre temporanee schiarite interesseranno le regioni tirreniche, in particolare Campania, Calabria e Sicilia.

Previste nevicate, anche abbondanti, sui rilievi appenninici a quote montuose; fino a quote collinari al Nord, in genere non più in basso di 400/300 metri.

Da segnalare la ventilazione a rotazione ciclonica, in genere debole/moderata, più sostenuta sui settori tirrenici, sulla Liguria e la Sicilia. Le temperature saranno in lieve calo al Nord, più o meno stazionarie al Centrosud.